Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Visa am Nachmittag ins Plus

Visa im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 356,06 USD zu.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 356,06 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 356,38 USD. Bei 353,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 95.592 Stück gehandelt.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,46 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,74 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,02 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,40 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 387,25 USD.

Visa ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 9,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,78 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 11,33 USD im Jahr 2025 aus.

