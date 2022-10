Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tritt am Donnerstagnachmittag auf der Stelle

Die Visa-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,42 EUR. In der Spitze gewann die Visa-Aktie bis auf 191,74 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 189,52 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 678 Visa-Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 214,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 10,84 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2021 Kursverluste bis auf 168,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 26.07.2022 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,98 USD. Im letzten Jahr hatte Visa einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.275,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.130,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2022 7,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

