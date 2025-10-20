Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit grünen Vorzeichen

DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.348 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.017 +1,5%Bitcoin95.206 +2,2%Euro1,1649 -0,1%Öl60,91 -0,7%Gold4.362 +2,6%
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Visa. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 343,53 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 343,53 USD zu. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 342,85 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 311.405 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 9,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2024 Kursverluste bis auf 280,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 18,26 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,69 USD, nach 2,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,44 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

