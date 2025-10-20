Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag im Minus
Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 339,98 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Visa-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 339,98 USD abwärts. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 339,46 USD nach. Bei 342,85 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 112.320 Visa-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 9,46 Prozent niedriger. Am 26.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 280,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,89 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.
Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
