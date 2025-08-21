DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.721 +2,1%Nas21.455 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1721 +1,0%Öl67,66 ±-0,0%Gold3.372 +1,0%
Aktienentwicklung

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gesucht

22.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gesucht

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 349,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
297,80 EUR 1,20 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 349,11 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 349,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 345,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 111.108 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2024 bei 265,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,00 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Visa-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,85 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

