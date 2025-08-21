Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 349,11 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 349,11 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 349,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 345,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 111.108 Visa-Aktien.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 7,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2024 bei 265,34 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,00 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 2,08 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Visa-Bilanz für Q4 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Visa-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,85 USD fest.

