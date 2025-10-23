Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 345,88 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 345,88 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 346,87 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.804 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 7,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2024 bei 280,80 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 23,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,44 USD je Visa-Aktie belaufen.

