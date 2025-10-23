DAX24.180 +0,1%Est505.664 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.892 +0,7%Bitcoin94.266 +1,6%Euro1,1615 ±0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.145 +1,3%
Notierung im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

23.10.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 345,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
297,00 EUR -0,20 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 345,88 USD. Die Visa-Aktie zog in der Spitze bis auf 346,87 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,70 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 105.804 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 7,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2024 bei 280,80 USD. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 23,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,44 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Visa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bildquellen: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

