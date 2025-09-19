DAX23.475 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.305 ±-0,0%Nas22.693 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1771 +0,2%Öl66,32 -0,5%Gold3.721 +1,0%
Blick auf Visa-Kurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagnachmittag seitwärts

22.09.25 16:11 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Montagnachmittag seitwärts

Die Aktie von Visa zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Visa-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 341,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
291,15 EUR 1,90 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Visa-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 341,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 343,00 USD. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 338,75 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 338,83 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 131.561 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,85 Prozent hinzugewinnen. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 27,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Visa einen Gewinn von 11,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen