Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagabend mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 340,34 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 340,34 USD nach oben. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 341,52 USD zu. Bei 341,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 1.414.482 Aktien.
Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 268,24 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 21,18 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.
Am 29.07.2025 lud Visa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 10,17 Mrd. USD gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,43 USD je Aktie in den Visa-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
Datum
Rating
Analyst
17.07.2025
Visa Outperform
RBC Capital Markets
17.07.2025
Visa Outperform
Bernstein Research
30.04.2025
Visa Buy
UBS AG
30.04.2025
Visa Overweight
JP Morgan Chase & Co.
30.04.2025
Visa Outperform
RBC Capital Markets
