Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Visa. Im New York-Handel gewannen die Visa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 339,54 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 341,52 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 341,52 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.202.823 Visa-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Visa-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 268,24 USD. Dieser Wert wurde am 26.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 26,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,39 USD je Visa-Aktie. Analysten bewerten die Visa-Aktie im Durchschnitt mit 385,40 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,29 Prozent gesteigert.
Am 28.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
