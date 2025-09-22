Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa legt am Dienstagnachmittag zu
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 344,93 USD zu.
Um 15:52 Uhr wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 344,93 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Visa-Aktie bei 345,03 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 344,68 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 109.218 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 375,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 8,87 Prozent zulegen. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 28,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 2,08 USD an Visa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 385,40 USD.
Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,29 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,43 USD je Visa-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
