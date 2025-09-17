DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1817 +0,1%Öl67,73 +1,8%Gold3.780 +0,9%
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
So bewegt sich Visa

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit Verlusten

23.09.25 20:24 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 339,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
287,15 EUR -4,25 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 339,62 USD abwärts. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 339,12 USD nach. Bei 344,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399.108 Stück gehandelt.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 9,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 268,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

