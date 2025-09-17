Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 339,62 USD.
Die Visa-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 339,62 USD abwärts. Die Visa-Aktie gab in der Spitze bis auf 339,12 USD nach. Bei 344,68 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 399.108 Stück gehandelt.
Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Visa-Aktie damit 9,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 268,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 385,40 USD für die Visa-Aktie.
Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Visa ein EPS in Höhe von 11,43 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
