Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 348,87 USD abwärts.

Die Visa-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 348,87 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 348,31 USD. Bei 349,61 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 98.403 Visa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,64 Prozent. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 265,34 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 31,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Am 29.07.2025 äußerte sich Visa zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,90 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Visa veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 12,85 USD je Visa-Aktie.

