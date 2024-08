Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Montagnachmittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 269,85 USD.

Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 269,85 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Visa-Aktie bei 269,91 USD. Bei 267,72 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 93.316 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 290,96 USD. Gewinne von 7,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 227,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Visa-Aktie derzeit noch 15,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Visa-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Visa 1,80 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 318,50 USD.

Visa gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,55 USD gegenüber 2,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,90 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,12 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 12,51 USD je Aktie aus.

