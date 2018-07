Morgan Stanley: Die Bewertung der Tesla-Aktie ist knifflig

Tesla 254,92 EUR -2,81% Charts

Am 1. August legt Tesla seine jüngste Quartalsbilanz vor. Bereits im Vorfeld fragen sich viele Anleger ob die Tesla-Aktie ein Kauf ist. Doch selbst die US-Großbank Morgan Stanley findet darauf keine einfach Antwort.

Große Schwankungen durch Musks Tiraden

Die Tesla-Aktie befand sich in den vergangenen Wochen auf einer Achterbahnfahrt. Getrieben von Tweets, Gerüchten und harten Fakten schlugen die Papiere entweder einen steilen Weg nach oben oder nach unten ein. Verbale Ausbrüche von Konzernchef Elon Musk - ob während einer Analystenkonferenz oder auf Twitter - hatten meist herbe Verluste zur Folge. Positive Ergebnisse, wie das Erreichen des Produktionsziels, schoben die Anteilsscheine dagegen weit nach oben.

Doch einer Kundenmitteilung zufolge, sehen die bekannten Tesla-Bullen viel zu viele Probleme auf den Konzern zukommen. Dazu gehören die zuvor erwähnten Ausbrüche des CEOs, aber auch die Bitte um Rückzahlung bereits bezahlter Gelder an Lieferanten.

Einschätzung der Tesla-Aktie schwierig

Über diese Themen sprachen die Experten von Morgan Stanley mit Investoren, um ein Stimmungsbild zu erhalten: "Unsere Gespräche mit Investoren zeigten, dass sich am Markt die einheitliche Meinung durchgesetzt hat, dass der Konzern mit Liquiditätsproblemen kämpft." Die Bitte an Zulieferer, bezahlte Gelder zum Teil zurückzuerstatten, untermauere diese Annahme.

Auch die privaten Eskapaden Musks seien für Anleger nur schwer hinnehmbar: "In den vergangenen Wochen kam das beherrschende Thema immer wieder vom Geschäftlichen ab, und das macht es für Anleger schwer, sich zu schützen", so die Analysten der Großbank. Die Tesla-Aktie reagiere vordergründig auf Elon Musk und nicht auf Zahlen, Entwicklungen oder Errungenschaften des Tesla-Konzerns an sich.

Aus diesen Gründen nennt Morgan Stanley eine Bewertung der Tesla-Aktie nun "extrem anspruchsvoll". Die Einstufung der Titel beließen sie bis auf weiteres auf "Neutral". Investoren sollten darauf warten, dass sich die Schwankungsanfälligkeit lege.

Redaktion finanzen.net

