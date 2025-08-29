DAX23.994 +0,4%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1726 +0,3%Öl68,09 ±-0,0%Gold3.471 +0,7%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Montagvormittag ab

01.09.25 09:24 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 0,340 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,33 EUR -0,02 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:16 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,3 Prozent auf 0,340 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,336 EUR. Bei 0,340 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 109.163 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 49,254 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 78,824 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

