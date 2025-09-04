Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR ab.

Um 09:17 Uhr ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,330 EUR. Bei 0,330 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 97.026 Volatus Aerospace-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,030 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 78,182 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Volatus Aerospace hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

