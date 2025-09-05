DAX23.743 +0,6%ESt505.343 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,73 +1,6%Gold3.614 +0,8%
08.09.25 09:25 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,346 EUR.

Um 09:13 Uhr wies die Volatus Aerospace-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 0,346 EUR nach oben. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,356 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,344 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 170.879 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 93,642 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 380,556 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

