Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag mit Aufschlag

09.09.25 09:24 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,340 EUR.

Um 09:19 Uhr konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,340 EUR. Bei 0,340 EUR erreichte die Volatus Aerospace-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,332 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.476 Stück gehandelt.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 49,254 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,824 Prozent sinken.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

