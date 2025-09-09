Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 08:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,336 EUR. Bei 0,340 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 37.479 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 99,405 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volatus Aerospace-Aktie 366,667 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

