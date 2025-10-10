Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Volatus Aerospace im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 0,490 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie notierte um 16:05 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 0,490 EUR. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,484 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,515 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.871.913 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 36,735 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Mit Abgaben von 85,306 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

