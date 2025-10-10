DAX24.623 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Ottobock BCK222 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Diginex A40PU6 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Tesla: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" -- Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, SoftBank, VW, BP, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 5 Jahren eingebracht
Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten Avalanche: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Aktie im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Vormittag seitwärts

10.10.25 09:27 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,510 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,51 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,510 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,515 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,484 EUR. Bei 0,515 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 917.530 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 23,881 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 85,882 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung