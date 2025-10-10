Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Vormittag seitwärts

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 0,510 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 0,510 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,515 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,484 EUR. Bei 0,515 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 917.530 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,670 EUR) erklomm das Papier am 11.07.2025. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 23,881 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 85,882 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.11.2025 dürfte Volatus Aerospace Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

