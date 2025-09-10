Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 0,334 EUR zu.

Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 11:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 0,334 EUR. Bei 0,340 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,328 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 268.402 Aktien.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von 100,599 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 78,443 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,59 Mio. CAD im Vergleich zu 40000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

