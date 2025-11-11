Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 0,370 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:48 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 0,370 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bisher bei 0,364 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,388 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 135.051 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,670 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 44,776 Prozent niedriger. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,073 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 80,270 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

