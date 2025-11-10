DAX23.933 +1,5%Est505.651 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,54 +5,2%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1573 +0,1%Öl64,23 +0,8%Gold4.080 +2,0%
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Montagvormittag mit Abschlägen

10.11.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 0,366 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 09:20 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,1 Prozent auf 0,366 EUR ab. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,366 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,378 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 204.478 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,060 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,072 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 408,333 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

