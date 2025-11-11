Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit KursVerlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 0,370 EUR.

Um 12:00 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 0,370 EUR ab. Bei 0,368 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,388 EUR. Bisher wurden heute 94.637 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 81,081 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,073 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 80,270 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,59 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

