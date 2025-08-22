DAX23.642 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Volatus Aerospace im Blick

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace schiebt sich am Freitagmittag vor

12.09.25 12:07 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Im Tradegate-Handel gewannen die Volatus Aerospace-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 11:55 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 0,338 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,348 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,338 EUR. Von der Volatus Aerospace-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 208.396 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,670 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 98,225 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 78,698 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

