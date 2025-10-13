Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verteuert sich am Montagvormittag kräftig

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 10,4 Prozent auf 0,510 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 10,4 Prozent auf 0,510 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,510 EUR. Bei 0,470 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.203.626 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,373 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 85,882 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie.

Volatus Aerospace gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

