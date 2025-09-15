Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace tendiert am Dienstagvormittag fester

Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 0,378 EUR.

Um 09:19 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,8 Prozent auf 0,378 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,378 EUR. Bei 0,368 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 66.095 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 43,582 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 425,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10,59 Mio. CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volatus Aerospace 40000,00 CAD umgesetzt.

Am 27.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie stehen.

