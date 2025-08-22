DAX23.637 +1,2%ESt505.449 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1822 ±0,0%Öl68,29 +0,6%Gold3.668 +0,2%
Notierung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace reagiert am Donnerstagmittag positiv

18.09.25 12:07 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 0,356 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,35 EUR -0,02 EUR -5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:03 Uhr sprang die Volatus Aerospace-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 0,356 EUR zu. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,356 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,356 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 221.796 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 88,202 Prozent. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 394,444 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

