Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace steigt am Mittwochvormittag stark

20.08.25 09:25 Uhr
Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace steigt am Mittwochvormittag stark

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 6,7 Prozent auf 0,352 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 6,7 Prozent auf 0,352 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,378 EUR aus. Bei 0,340 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 774.773 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 47,463 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 79,545 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 29.05.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 5,71 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.610,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 100000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,010 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

