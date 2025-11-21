Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verbilligt sich am Freitagmittag

So entwickelt sich Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 0,310 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 0,310 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,306 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,322 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 227.266 Volatus Aerospace-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 116,129 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 75,484 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

