So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Anleger greifen bei Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag zu

20.11.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Volatus Aerospace konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 0,324 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,31 EUR -0,01 EUR -3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:59 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,324 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,340 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,334 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 226.551 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,790 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.11.2024 bei 0,076 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,543 Prozent.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Laut Analysten dürfte Volatus Aerospace im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

