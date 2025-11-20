DAX23.345 +0,8%Est505.579 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.792 +0,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,12 +0,7%Gold4.068 -0,3%
Kursverlauf

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zeigt sich am Mittag freundlich

20.11.25 12:06 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,1 Prozent auf 0,330 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,32 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Volatus Aerospace-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 0,330 EUR. Im Tageshoch stieg die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,334 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,334 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 111.115 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 103,030 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2024 Kursverluste bis auf 0,076 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 76,970 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

