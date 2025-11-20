Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Volatus Aerospace im Fokus

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 0,322 EUR zu.

Um 09:08 Uhr stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,322 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,334 EUR. Bei 0,334 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.812 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 108,075 Prozent Luft nach oben. Am 28.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,076 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 323,684 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot