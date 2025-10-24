Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Die Aktie von Volatus Aerospace zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Volatus Aerospace-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 0,418 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 16:05 Uhr bei der Volatus Aerospace-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 0,418 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,418 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,402 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,416 EUR. Bisher wurden heute 625.054 Volatus Aerospace-Aktien gehandelt.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,287 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volatus Aerospace-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 82,775 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 20.08.2025 legte Volatus Aerospace die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

