Notierung im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag tiefer

24.10.25 09:22 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt ging es für die Volatus Aerospace-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 0,408 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 2,4 Prozent auf 0,408 EUR. Der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,406 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,416 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 69.646 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 64,216 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,072 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 82,353 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.375,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,59 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 40000,00 CAD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 0,020 CAD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

