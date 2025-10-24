Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace büßt am Freitagmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,4 Prozent auf 0,408 EUR.

Um 12:00 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,408 EUR ab. Bei 0,402 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,416 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 290.699 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,670 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,216 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volatus Aerospace-Aktie. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 82,353 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

