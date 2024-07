Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagnachmittag gefragt

Volkswagen (VW) vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 106,65 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 106,65 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie legte bis auf 107,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 106,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 294.407 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,83 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,09 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,00 EUR aus.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 75,46 Mrd. EUR, gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,97 Prozent präsentiert.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 30,59 EUR im Jahr 2024 aus.

