Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagvormittag schwächer

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 95,02 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 95,02 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 95,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29.100 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,72 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 7,68 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 119,90 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte Volkswagen (VW) vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 25,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

