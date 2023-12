Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Freitagvormittag zu

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 106,58 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 106,58 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 107,20 EUR. Bei 107,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.900 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 34,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (97,83 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Verlust von 8,21 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,90 EUR an.

Am 26.10.2023 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 7,76 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 3,36 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78.845,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 70.712,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 30,31 EUR fest.

