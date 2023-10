Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 109,72 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 109,72 EUR zu. Bei 109,86 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 109,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.105 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2022 bei 144,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 32,14 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 104,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 4,78 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 154,27 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 27.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,42 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80.059,00 EUR umgesetzt, gegenüber 69.543,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 25.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 30,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysten sehen für Volkswagen (VW) vz-Aktie Luft nach oben

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Volkswagen und Barrick Gold

VW-Aktie fester: E-Modell "Trinity" soll in Zwickau gebaut werden - Produktion läuft nach IT-Panne wieder normal