Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 106,95 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 106,95 EUR. Bei 107,15 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 106,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 146.135 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 9,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,04 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 141,00 EUR an.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 6,52 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 8,40 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 76,20 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 75,46 Mrd. EUR.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 30,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

