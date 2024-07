Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittwochnachmittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 106,65 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 106,65 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,15 EUR aus. Bei 106,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 262.591 Stück.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR. 20,58 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,27 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 141,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,40 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,20 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 30,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

