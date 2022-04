Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 159,54 EUR. Bei 160,50 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 160,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 40.749 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 249,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2021). Gewinne von 56,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.03.2022 auf bis zu 131,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 239,77 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 04.05.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,89 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 67,40 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 63,60 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Die Q4 2022-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 14.03.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 33,83 EUR je Aktie.

