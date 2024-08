Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag billiger

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,2 Prozent auf 93,80 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 93,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 93,52 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 186.974 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei einem Wert von 128,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 27,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,52 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,50 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 134,70 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 vor. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,48 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent auf 83,34 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 28,92 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

