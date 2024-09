Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 94,74 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 94,74 EUR ab. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 94,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volkswagen (VW) vz-Aktien beläuft sich auf 15.853 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 2,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,52 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) vz-Aktie wird bei 129,70 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Volkswagen (VW) vz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 28,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

