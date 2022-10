Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 126,98 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 126,66 EUR. Bei 130,62 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 565.420 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Bei 208,35 EUR markierte der Titel am 27.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 39,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (120,56 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 211,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Volkswagen (VW) vz am 28.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 7,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 69.543,00 EUR im Vergleich zu 67.293,00 EUR im Vorjahresquartal.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 28.10.2022 vorlegen. Am 26.10.2023 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 34,36 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Wie sich Tesla vom Branchenneuling zum E-Autoriesen vorkämpfen konnte

VW-Aktie gewinnt: Volkswagen setzt in den USA mehr Fahrzeuge ab - Stärkere Ausrichtung am Kapitalmarkt

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche legt bei US-Absatz zu

