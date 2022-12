Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag höher

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 0,7 Prozent auf 139,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 140,98 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 365.997 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 19.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 195,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,56 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 16,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,90 EUR, nach 5,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 70.712,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56.931,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 14.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 12.03.2024 werfen.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 33,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: Was Analysten von VW erwarten

VW-Aktie verliert: Audi treibt Vorbereitungen für Formel 1-Einstieg 2026 voran

VW-Aktie verliert: VW will Batterie-Gigafabrik wohl in Kanada bauen - VW-Softwaretochter kauft zu

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com