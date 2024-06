Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 113,65 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 113,65 EUR. Bei 113,10 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 114,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 390.342 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,42 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2023. Gewinne von 17,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 97,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,56 EUR.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 76,20 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 29,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

