Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittag schwächer

Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 150,94 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 150,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 153,02 EUR. Zuletzt wechselten 351.323 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 249,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2021). 65,33 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 131,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 13,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 239,77 EUR an.

Am 04.05.2022 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 7,94 EUR gegenüber 13,89 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 67,40 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 63,60 Milliarden EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.05.2022 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2022-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 33,83 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

